Jeugdvakantiewerk Someren-Eind organiseert najaarsactiviteit

Jeugdvakantiewerk Someren-Eind organiseert op 6 november een najaarsactiviteit voor kinderen van de onderbouw en bovenbouw.

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Op maandag 6 november kunnen kinderen uit Someren-Eind zich uitleven tijdens een speciale najaarsactiviteit. Jeugdvakantiewerk Someren-Eind heeft een middagprogramma georganiseerd voor de onderbouw en een avondprogramma voor de bovenbouw.

Kinderen uit de onderbouw zijn welkom van half drie tot half vijf ’s middags. Voor de bovenbouw begint het programma om half acht en duurt tot negen uur ’s avonds. Beide activiteiten vinden plaats bij Komokus.

Verkleed komen

De organisatie roept alle deelnemers op om verkleed te komen. Het belooft een gezellige en feestelijke sfeer te worden voor de jeugd uit Someren-Eind.