Hoogopgeleid en werkloos: UWV laat werkgevers 'blind' luisteren

Het hebben van een hogere opleiding wil niet altijd zeggen dat je gegarandeerd werk hebt. In Brabant zitten bijna achtduizend hoogopgeleide mannen en vrouwen zonder werk. Het UWV in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch helpt via een groot aantal workshops en tenslotte een Blind Audition mensen met een hbo of universitaire opleiding aan werk.

Agnes van der Straaten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is afgekeken van de Voice of Holland. Je laat horen wat je kunt, zonder dat iemand wordt afgeleid door het plaatje. In Brabant doen ze dat al een flink aantal jaren en het blijkt een goede manier om werklozen, ook als ze wat ouder zijn, voor te stellen aan werkgevers en zo aan een baan te helpen.

Evelien ter Meulen uit Hilvarenbeek is 51 en zocht een baan als bestuursondersteuner. Ze heeft jarenlange ervaring, maar is niet gewend om zichzelf te verkopen aan eventuele werkgevers. Als ze een paar maanden werkloos is, besluit ze mee te doen aan een workshop van het UWV. Eén daarvan is het maken van een elevatorpitch. In de workshop leer je jezelf te presenteren in de korte tijd dat de zogenaamde lift van boven naar beneden gaat. Evelien: "Ik heb me redelijk open in een heleboel van die workshops gestort. Ik was wat sceptisch maar dacht ook dat ik er nooit slechter van zou worden. Maar het was heel nuttig allemaal." Het moeilijkste vindt ze het, nu ze al wat ouder is, om een bepaald zelfvertrouwen uit zichzelf te halen: "Duidelijk maken dat jij er echt nog toe doet. Maar dat leer je daar wel. We hebben tenslotte op onze leeftijd een bak aan ervaring.” Het leverde Evelien uiteindelijk een baan op in Tilburg. Een recruiter hoorde haar pitch en zorgde dat haar cv bij GGz Breburg terechtkwam. Dat leidde uiteindelijk tot een baan die haar als een handschoen past.

"Een ouderwetse sollicitatiebrief wordt maar enkele seconden bekeken."

Voor Xander van Roy(47) uit Oisterwijk is het zover nog niet. Hij deed afgelopen week mee met de laatste Blind Audition van het UWV. Hij zoekt een baan als re-integratiecoach of verzuimbegeleider. Vier werkgevers lieten weten geïnteresseerd te zijn, maar het is nu nog niet te zeggen of dat ook de juiste baan oplevert. Xander is na afloop van de Blind Audition erg enthousiast: “Het blijkt dat een ouderwetse sollicitatiebrief of een cv doorgaans maar enkele seconden bekeken wordt. Dan is een presentatie van een minuut tijdens zo'n Blind Audition ineens heel erg lang." Hij is blij met de positieve reacties van de werkgevers: ”Dat vind ik heel tof, het geeft me echt een goed gevoel.“ Inmiddels heeft hij al een afspraak om begin november met een werkgever om tafel te zitten. Ook de andere geïnteresseerde bedrijven hebben al iets van zich laten horen.

“Ik moest even slikken toen ik in een aparte groep van 50-plussers werd ingedeeld."

Patrick Koppers van het UWV organiseert en presenteert de Blind Auditions. Hij is als een soort veredelde quizmaster online in beeld en stelt de kandidaten voor aan de werkgevers. Hijzelf is ook altijd op zoek naar enthousiaste mensen die hij verder kan helpen, dus hij luistert met grote interesse naar alle werkzoekenden die zich presenteren. “De zelfredzaamheid van de hoogopgeleiden is eigenlijk best hoog, vaak vinden ze snel zelf een baan", zegt Koppers. Maar als je zeg maar al twintig jaar werkt, en je verliest je baan, dan is de wereld waarin je dan terechtkomt heel erg veranderd.” Evelien ter Meulen beaamt dat: “Ik moest even slikken toen ik in een aparte groep van 50-plussers werd ingedeeld, ik ben nog maar net 51. Maar nu ben ik blij dat dat is gebeurd. Er is toch echt wel meer veranderd dan ik had gedacht. Vroeger hoefde je alleen je cv op orde te hebben en een goede brief te schrijven. Maar dat is echt anders nu.” Dus geeft het UWV behalve de elevatorpitch-training ook workshops zoals bijvoorbeeld schrijven voor LinkedIn en solliciteren met ChatGPT. Tenslotte kun je je dan ook opgeven voor de Blind Auditions. Het concept blijkt zo goed te werken dat het sinds kort ook aan mbo'ers wordt aangeboden.