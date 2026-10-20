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Stroomstoring treft Oud Gastel, herstel verwacht rond tien uur

In Oud Gastel is vanavond een stroomstoring begonnen. De storing startte om zeven minuten over zeven en duurt volgens de netbeheerder mogelijk tot kwart over tien. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend.

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De oorzaak van de stroomstoring in Oud Gastel is nog niet bekend. De netbeheerder is bezig met onderzoek en werkt aan een oplossing. De storing treft in elk geval postcodegebied 4751.

Oud Gastel valt onder de gemeente Halderberge. Naar verwachting is de storing vanavond verholpen.

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