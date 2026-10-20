Enorme vlammenzee nadat KPN-busje in brand vliegt

Een bestelbus van KPN is dinsdagavond in brand gevlogen op de Kanaaldijk tussen Someren en Nederweert. De bestuurder moest uitwijken voor een auto met aanhanger, gleed daardoor de berm in en botste tegen een paal.

Toevallig reed er op dat moment een wegenwachtmedewerker langs. Hij zag het gebeuren, schoot te hulp en koppelde de bus los van de stroom.

Toch vloog de bus in brand. Er kwamen grote vlammen uit het voertuig en er trok veel rook over de N266. De brandweer heeft het vuur geblust, maar van de bus is niets meer over. De bestuurder bleef ongedeerd.