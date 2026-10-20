Stroomstoring in Eindhoven, herstel verwacht rond half elf

In Eindhoven zitten sinds kwart over zeven vanavond minder dan 25 adressen zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de storing en verwacht deze rond elf uur vanavond op te lossen.

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De stroomstoring begon om half acht en treft adressen in postcodegebied 5652. De oorzaak is nog niet bekend, maar de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden.

Het gaat om een kleine storing die minder dan 25 adressen treft. Naar verwachting is het probleem rond elf uur vanavond verholpen.