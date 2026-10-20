Winterjassenactie voor inwoners van Best

De gemeente Best organiseert op zaterdag 31 oktober een winterjassenactie voor inwoners met een laag inkomen. Naast jassen zijn er ook sjaals, mutsen en handschoenen beschikbaar in de bibliotheek. Vrijwilligers staan klaar om bezoekers te helpen een passende jas te vinden.

Gevonden voor jou

Inwoners van Best die moeite hebben om een warme winterjas te kopen, kunnen op zaterdag 31 oktober terecht bij de bibliotheek in het dorp. De actie duurt van tien uur 's ochtends tot drie uur 's middags. Naast jassen zijn er ook accessoires zoals sjaals, mutsen en handschoenen verkrijgbaar.

De gemeente Best werkt dit jaar samen met Samen voor onze Regio uit Eindhoven, die al tien jaar de campagne ‘Verwarm een hart en geef een jas’ organiseert. Door deze samenwerking zijn er ongeveer driehonderd jassen ingezameld voor zowel kinderen als volwassenen.

Vrijwilligers helpen bij keuze

Bezoekers kunnen rekenen op hulp van vrijwilligers die aanwezig zijn in de bibliotheek. Zij ondersteunen bij het uitzoeken van een jas die goed past. Op deze manier hoopt de gemeente dat iedereen warm de winter doorkomt.

De actie is bedoeld voor inwoners van Best met een laag inkomen. De gemeente benadrukt dat iedereen welkom is en nodigt geïnteresseerden uit om langs te komen op 31 oktober.