Best herdenkt 82 jaar vrijheid

Best herdenkt zaterdag de bevrijding van het dorp, 82 jaar geleden. Bij het Schots Monument in de Koetshuistuin worden inwoners herinnerd aan de gebeurtenissen uit de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Ook de jeugd van Best speelt een belangrijke rol in de herdenking.

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De bevrijding van Best vond plaats op 24 oktober 1944, ruim vijf weken na die van Eindhoven. Duitse troepen boden hardnekkig verzet rond het Wilhelminakanaal, de spoorlijn, de wegen en de steenfabriek. Bruggen werden opgeblazen, waardoor veel inwoners hun toevlucht zochten in omliggende buurtschappen, zoals Aarle.

De 15e Schotse Divisie bevrijdde het dorp, maar dat ging niet zonder slachtoffers. Minimaal 171 geallieerde soldaten kwamen daarbij om het leven. Hun inzet wordt jaarlijks herdacht bij het Schots Monument.

Jeugd betrokken bij herdenking

Dit jaar adopteerden scholen in Best graven van Britse soldaten die hier sneuvelden. Deze graven liggen op het Britse ereveld in Mierlo. Door deze adopties blijven de verhalen van de soldaten levend voor de nieuwe generaties.

Tijdens de herdenking zijn er toespraken van de burgemeester en de jeugdburgemeester. Harmonie St. Caecilia, het Gelegenheidskoor en jongeren van Toneelstichting Ons Eygen Landt verzorgen muzikale en theatrale bijdragen. Ook is er een vlaggenceremonie met doedelzakmuziek en worden kransen gelegd door veteranen, vertegenwoordigers van de gemeente en andere organisaties.

De ceremonie vindt plaats op zaterdag 24 oktober om kwart voor zeven 's avonds bij het Schots Monument in de Koetshuistuin. Het is een moment waarop Best samenkomt om stil te staan bij de vrijheid die 82 jaar geleden werd herwonnen.