Afvalinzameling in Best verandert vanaf 2027

Vanaf 1 januari 2027 verzorgt Van Kaathoven de afvalinzameling in Best. De inzameling blijft grotendeels hetzelfde, maar etensresten, luiers en incontinentiemateriaal worden anders ingezameld. Ook de inzameldagen kunnen veranderen. Deze maatregelen moeten de afvalinzameling toekomstbestendig maken.

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De gemeente Best voert vanaf 1 januari 2027 wijzigingen door in de afvalinzameling. Etensresten moeten voortaan in de GFT-container worden gedaan. De losse bakjes voor etensresten verdwijnen volledig. Luiers en incontinentiemateriaal worden niet meer aan huis opgehaald. Bewoners moeten deze zelf naar inzamellocaties brengen, waardoor ook de luierbakjes verdwijnen.

Daarnaast kunnen de inzameldagen veranderen. Verschillende soorten afval worden mogelijk op andere dagen opgehaald dan nu het geval is. Hoe vaak afval wordt ingezameld, blijft echter hetzelfde. De nieuwe afvalkalender voor 2027 wordt op een later moment beschikbaar gesteld via de Afvalwijzer.

Praktische informatie volgt

Inwoners hoeven op dit moment nog niets te doen. De gemeente zal de komende tijd via kanalen zoals Afvalbest.nl en lokale media zoals Groeiend Best meer informatie geven. Hierin wordt uitgelegd hoe de nieuwe inzameling precies werkt en waar de inzamellocaties voor luiers en incontinentiemateriaal te vinden zijn. Ook wordt aangegeven wat bewoners moeten doen met hun oude bakjes.

Hoogbouw blijft hetzelfde

Voor bewoners van hoogbouw verandert er voorlopig niets. Er komt nog geen aparte inzameling van GFT-afval voor deze locaties. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden hiervoor en neemt dit mee in toekomstig afvalbeleid.

Met de aanpassingen wil Best zorgen dat de afvalinzameling betaalbaar en uitvoerbaar blijft, ook op langere termijn.