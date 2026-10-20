Twee minderjarigen opgepakt voor meerdere zedenzaken in Tilburg

De politie heeft twee minderjarigen uit Tilburg opgepakt voor betrokkenheid bij drie zedendelicten vrijdagnacht. In verschillende wijken van de stad zou wat zijn gebeurd, waarna de politie werd gealarmeerd.

De politie gaat ervanuit dat de verdachten betrokken zijn bij alle drie de incidenten. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen vanwege de leeftijd van de verdachten en de privacy van de betrokkenen.

Verdachten zitten vast

De verdachten zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat zij in voorlopige hechtenis blijven. Het onderzoek naar de drie incidenten loopt nog.

De politie vraagt mensen die denken ook slachtoffer te zijn geweest van deze verdachten of getuige zijn geweest, zich te melden.