Echt 'Philips-huis' te koop: de villa van Evoluon-ontwerper Louis Kalff

Een uniek stuk uit de geschiedenis van Philips staat sinds afgelopen week te koop in Waalre: de villa waar Louis Kalff, de ontwerper van het Evoluon in Eindhoven, jarenlang woonde. Hij ontwierp ook de villa die nu te koop staat.

Freek van der Venne Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wie de nieuwe eigenaar van het bijzondere stukje Philips-geschiedenis wil worden, moet wel een flinke portemonnee hebben: het huis en het bijbehorende landgoed in Waalre moet voor 1.850.000 euro van eigenaar wisselen. De villa is ontworpen in 1959. Hoewel niet meer alles zoals vroeger is, is het ontwerp van Kalff nog duidelijk zichtbaar. Bij een renovatie tien jaar geleden zijn volgens de makelaar veel bijzondere elementen behouden. Vooral het vele houtwerk, de natuurstenen vloer en de trap vallen op.

Foto: Honders & Alting Makelaars.

Japans huis

Louis Kalff was een groot liefhebber van Japan. Dat was terug te zien in affiches en reclamefolders die hij voor Philips maakte, maar ook in de villa en de bijbehorende tuin in Waalre is de Japanse invloed duidelijk zichtbaar. 'Vanuit alle vertrekken is het alsof je in de tuin staat', is te lezen in de brochure van de makelaar.

Het logo van Philips

Kalff werkte sinds 1925 bij Philips. Hij begon op de reclameafdeling in Eindhoven. Hij was de ontwerper van het Evoluon, maar bedacht ook het Sterrekundig Observatorium in het Stadswandelpark in Eindhoven. Hij ontwierp meer dan alleen gebouwen: ook het bekende Philips-beeldmerk komt van zijn hand. Louis Kalff bleef altijd verbonden aan Philips. Na zijn pensioen in 1960 werd hij adviseur en architect. In die periode bouwde hij aan het Evoluon. Kalff woonde tot zijn overlijden in 1976 in de villa in Waalre.

Het logo van Philips waarvan Louis Kalff aan de wieg stond (foto: Lex van Lieshout/ANP).