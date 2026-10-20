Bladbakken weer geplaatst in Laarbeek

De bladbakken zijn terug in Laarbeek. Eind oktober staan ze op hun vaste plek.

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De gemeente Laarbeek heeft de eerste bladbakken weer geplaatst. Met de herfst komen ook de vallende bladeren, en om die te verzamelen, worden de bakken elk jaar geplaatst. De eerste bakken worden volgende week voor het eerst geleegd.

Alle bladbakken moeten uiterlijk eind oktober op hun vaste plekken staan. Ze zijn bedoeld voor bladeren die van stoepen en paden worden opgeruimd. Het is belangrijk dat er geen ander groenafval in gegooid wordt.

Laat blad liggen voor natuur

Hoewel de bladbakken handig zijn, wordt aangeraden om bladeren in plantvakken en op gras zoveel mogelijk te laten liggen. Dit helpt planten tegen kou, voedt de bodem en biedt dieren een schuilplek. Het is een manier om bij te dragen aan een gezonde natuur.