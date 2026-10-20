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Hoornaarnest zo groot als skippybal beangstigt buurt in Helvoirt

Aangepast
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

In een boom aan de Grevenbroeckstraat in Helvoirt is dinsdagmiddag een groot hoornaarnest weggehaald. Het nest had een flinke doorsnede, vergelijkbaar met het formaat van een skippybal.

Profielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door
Rochelle Moes

Buurtbewoners ontdekten het nest en maakten melding bij de gemeente, die vervolgens een gespecialiseerd bedrijf inschakelde. 

Voor het weghalen werd een krachtige stofzuiger gebruikt met een buis die tot 30 meter uitgeschoven kon worden. En die bleek hard nodig, want het nest hing 20 meter boven de grond. 

In Helvoirt is eerder ook al een ander nest weggehaald, in de buurt van de Eikendonk.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

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