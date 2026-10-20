Actiedag tegen criminaliteit op industrieterreinen in Boekel

Criminaliteit op industrieterreinen aanpakken, dat stond centraal tijdens een actiedag in Boekel en Venhorst. Gemeente, politie en Platform Veilig Ondernemen werkten samen om ondernemers en bewoners bewust te maken van veiligheidsrisico’s.

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Industrieterreinen zijn vaak een doelwit voor criminelen door een gebrek aan toezicht en leegstaande panden. Op 13 oktober organiseerde het Interventieteam Maas & Leijgraaf (IML) een actiedag in samenwerking met de gemeente Boekel, politie en Platform Veilig Ondernemen Oost-Brabant. Tijdens deze dag werden industrieterreinen in Boekel en Venhorst bezocht om criminaliteit bespreekbaar te maken.

Ondernemers en bewoners kregen de kans om hun vragen en zorgen te delen. Het doel was om hen bewust te maken van veiligheidsrisico’s en te helpen bij het herkennen van verdachte situaties. Volgens de organisatie waren de reacties positief. Veel ondernemers waardeerden het persoonlijke contact en de zichtbare aanwezigheid van de overheid.

Folders en tips uitgedeeld

Naast gesprekken werden er informatiefolders uitgedeeld. Deze bevatten praktische tips en informatie over waar men terecht kan met meldingen of vragen. Door deze aanpak hoopt het interventieteam dat ondernemers en bewoners sneller verdachte situaties melden en zich veiliger voelen.

Wat doet het IML?

Het Interventieteam Maas & Leijgraaf voert preventieve controles uit op locaties waar criminaliteit of ondermijning wordt vermoed. Het team bestaat uit politie, gemeenten en de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Per situatie wordt bekeken welke partijen nodig zijn om problemen effectief aan te pakken.

Hoewel de actiedag een lokaal initiatief was, benadrukt de gemeente Boekel dat veiligheid op industrieterreinen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Door deze samenwerking hopen zij criminele activiteiten terug te dringen en een veilige omgeving te creëren.