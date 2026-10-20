Deze basisschooljongens runnen hun eigen worstenbroodjesbedrijf
Ceyhun, Jax en Milan uit Rijen hebben sinds een jaar hun eigen bedrijf: de Worstenbroo’s. Elke week maken ze verse worstenbroodjes, die ze in de omgeving verkopen. En dat terwijl de jongens allemaal nog op de basisschool zitten. De vraag is inmiddels zo groot dat ze de keuken hebben ingeruild voor een grotere werkplek in de garage.
De jongens hebben ontdekt dat er weer nieuwe bestellingen zijn binnengekomen. Met z’n drieën lopen ze naar de garage om de benodigdheden te pakken. Een pak bloem, zakjes gist, eieren, suiker en zout verschijnen op het aanrecht. Milan heeft duidelijk al vaker gebakken en weegt de ingrediënten zonder moeite af.
Zodra het deeg goed gemengd is, helpt hun vader Leo om het nog wat extra te kneden. Daarna steken ook Jax en Ceyhun de handen uit de mouwen. Ze draaien kleine balletjes van de grote deegbol en leggen die onder een handdoek. "Dan kan het deeg gaan rijzen", legt Milan uit.
De Worstenbroo’s
Ze bestaan inmiddels een jaar. Wat begon als een creatief idee, is uitgegroeid tot een echte onderneming. "Ik werk zelf in de slacht. Na een werkdag had ik een keer een paar kilo gehakt over. Toen dacht ik: laat ik er worstenbroodjes van maken. De kinderen werden zo enthousiast en wilden overal meehelpen. Toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn om hier een bedrijfje van te maken?", zo vroeg Leo, de vader van Milan en Jax, zich af.
Leo dacht in eerste instantie aan de naam Worstenbrothers, maar Jax kwam met een beter idee. "Waarom maken we er geen Worstenbroo’s van?", stelde hij voor. Na wat brainstormen ontstond ook het logo. "Op ons logo staan een krokodil en een dinosaurus. Daar hebben we voor gekozen omdat ze vlees eten. En natuurlijk staat ook de Brabantse vlag erop", vertelt Milan.
Fooienpot
Voorheen werkten alleen de broers Milan en Jax mee in het bedrijf. Later kwam ook Ceyhun erbij. Hij is de beste vriend van Milan en zit bij hem in groep 7. "Leo vroeg of ik een keer mee wilde doen. Ik vond het zo leuk dat ik mocht blijven."
Tussen alle bakspullen staan drie verschillende potten: een snoeppot voor tijdens het harde werken en twee fooienpotten. Want ook tijdens het bezorgen verdienen de jongens een extra zakcentje. De fooien bewaren ze in de potten. Zodra er genoeg in zit, gebruiken ze het geld voor een leuk uitje. "We gaan daarmee sushi eten in Oosterhout. Dat is echt lekker", vertelt Milan.
Trotse vader
Terwijl de versgebakken worstenbroodjes de oven in gaan, is er ook even tijd om boven lekker te spelen. Leo kijkt trots naar de jongens. "Het is mooi om te zien dat ze hier zoveel plezier in hebben. Ze zijn ook niet bang om een gesprek aan te gaan met de mensen die worstenbroodjes bestellen. Ik ben echt trots op ze."
De jongens denken inmiddels ook na over speciale activiteiten en nieuwe producten. Zo staan ze tijdens de sinterklaasintocht in Rijen met een kraampje. Ook willen ze voor kerst een speciaal worstenbroodje bedenken. "Het is leuk om dit samen te bedenken."