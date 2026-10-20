Deze basisschooljongens runnen hun eigen worstenbroodjesbedrijf

Ceyhun, Jax en Milan uit Rijen hebben sinds een jaar hun eigen bedrijf: de Worstenbroo’s. Elke week maken ze verse worstenbroodjes, die ze in de omgeving verkopen. En dat terwijl de jongens allemaal nog op de basisschool zitten. De vraag is inmiddels zo groot dat ze de keuken hebben ingeruild voor een grotere werkplek in de garage.

Omroep Tilburg Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De jongens hebben ontdekt dat er weer nieuwe bestellingen zijn binnengekomen. Met z’n drieën lopen ze naar de garage om de benodigdheden te pakken. Een pak bloem, zakjes gist, eieren, suiker en zout verschijnen op het aanrecht. Milan heeft duidelijk al vaker gebakken en weegt de ingrediënten zonder moeite af. Zodra het deeg goed gemengd is, helpt hun vader Leo om het nog wat extra te kneden. Daarna steken ook Jax en Ceyhun de handen uit de mouwen. Ze draaien kleine balletjes van de grote deegbol en leggen die onder een handdoek. "Dan kan het deeg gaan rijzen", legt Milan uit. De Worstenbroo’s

Ze bestaan inmiddels een jaar. Wat begon als een creatief idee, is uitgegroeid tot een echte onderneming. "Ik werk zelf in de slacht. Na een werkdag had ik een keer een paar kilo gehakt over. Toen dacht ik: laat ik er worstenbroodjes van maken. De kinderen werden zo enthousiast en wilden overal meehelpen. Toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn om hier een bedrijfje van te maken?", zo vroeg Leo, de vader van Milan en Jax, zich af.

Het logo die de jongens hebben bedacht (Foto: Matthijs van Dijck).

Leo dacht in eerste instantie aan de naam Worstenbrothers, maar Jax kwam met een beter idee. "Waarom maken we er geen Worstenbroo’s van?", stelde hij voor. Na wat brainstormen ontstond ook het logo. "Op ons logo staan een krokodil en een dinosaurus. Daar hebben we voor gekozen omdat ze vlees eten. En natuurlijk staat ook de Brabantse vlag erop", vertelt Milan.

Fooienpot

Voorheen werkten alleen de broers Milan en Jax mee in het bedrijf. Later kwam ook Ceyhun erbij. Hij is de beste vriend van Milan en zit bij hem in groep 7. "Leo vroeg of ik een keer mee wilde doen. Ik vond het zo leuk dat ik mocht blijven."

De verse worstenbroodjes worden in de oven gedaan (Foto: Matthijs van Dijck).