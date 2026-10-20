Bovenstraat in Hoeven tijdelijk afgesloten

De Bovenstraat in Hoeven is vanaf maandag 2 november dicht voor autoverkeer. De afsluiting duurt tot uiterlijk vrijdag 20 november en geldt vanwege werkzaamheden aan het fietspad.

Gevonden voor jou

De afsluiting betreft het deel van de Bovenstraat vanaf de rotonde met de Bovendonksestraat richting Bosschenhoofd tot en met huisnummer 88. Autoverkeer, inclusief dat van omwonenden, wordt omgeleid. Borden langs de weg geven de alternatieve routes aan.

Fietsers en bromfietsers mogen wél langs de werkzaamheden. Zij worden tijdelijk over de rijbaan geleid. De werkzaamheden maken deel uit van het bouwrijp maken van Bosvenne, een gebied in Hoeven.

De afsluiting begint op maandag 2 november om zeven uur ’s ochtends en duurt tot vrijdag 20 november, uiterlijk vier uur ’s middags. Het advies is om goed op de verkeersborden te letten en op tijd rekening te houden met mogelijke vertragingen.