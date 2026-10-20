Raadscommissies Rucphen vergaderen op 27, 28 en 29 oktober

Van 27 tot en met 29 oktober 2026 vergaderen de raadscommissies van Rucphen. De bijeenkomsten zijn openbaar en starten telkens om half acht ’s avonds in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Drie raadscommissies van de gemeente Rucphen behandelen deze dagen uiteenlopende onderwerpen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Binnentuin 1.

Op dinsdag 27 oktober is de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) aan de beurt. Onder meer de evaluatie van buurtsportcoaches en een motie over onderzoek naar een sporthal staan dan op de agenda. Op woensdag 28 oktober bespreekt de commissie Economie, Ruimtelijke ordening en Milieu (EROM) kwesties zoals netcongestie, rattenoverlast en een wijziging van het raadsbesluit over omgevingsactiviteiten.

De week wordt afgesloten met de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) op donderdag 29 oktober. Zij buigen zich onder andere over de 2e Bestuursrapportage 2026 en de Algemene Plaatselijke Verordening voor 2027.

Agenda en terugluisteren

De agenda's van de vergaderingen zijn onder voorbehoud beschikbaar op de website van de gemeenteraad. Ook kunnen de bijeenkomsten enkele dagen later via deze site worden teruggeluisterd.

Inwoners die willen meepraten over onderwerpen op de agenda, kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Aanmelden hiervoor kan tot 24 uur voor de vergadering.