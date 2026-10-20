Kunstsmullen in Sterksel: kleur, klank en ontmoeting

Kunstliefhebbers hebben op 18 oktober genoten van een bijzondere dag in Sterksel. Het evenement ‘Sterksel in een ander perspectief’ bood een mix van beeldende kunst, poëzie, muziek en culinaire hoogstandjes. Verspreid door het dorp ontstond een levendig geheel waarin verschillende kunstvormen elkaar aanvulden. De activiteiten waren onderdeel van het parallelprogramma van Kunstsmullen.

Gevonden voor jou

Bezoekers konden op verschillende plekken in Sterksel genieten van unieke kunstuitingen. In een tuin kwamen gedichten, beelden en geometrische bouwwerken samen. Deze combinatie liet een blijvende indruk achter bij velen.

Het wereldmuziekkoor Keskedee uit Nuenen zorgde voor een muzikaal hoogtepunt in de H. Catharinakerk. Ze brachten liederen uit diverse culturen, begeleid door bijzondere instrumenten. Buiten op het kerkplein vormde het kleurrijke labyrinth van breiclub ‘de Lapjesdeken’ een opvallend kunstwerk, met warme wol en diverse kleuren die symbool stonden voor de gemeenschap van Sterksel.

Meer dan kunst alleen

Bij het labyrinth konden bezoekers genieten van zelfgemaakte koek en gebak, verzorgd door Annemarie en Valentijn. Het ConfettiKabinet in Valentijn bracht een mix van poëzie, theater en humor, met een gedicht dat ook in het labyrinth te vinden was. Daarnaast werden hapjes geserveerd door mensen met diverse culturele achtergronden, wat zorgde voor een smakelijke verbinding tussen kunst en ontmoeting.

Het evenement bood niet alleen een breed scala aan kunstvormen, maar was ook volledig gratis dankzij het initiatief Kunstsmullen. Tot en met 25 oktober kunnen geïnteresseerden nog genieten van Kunstwandelroutes en een optreden van ‘La Piratesse’ op 24 oktober in de Kapellerput.