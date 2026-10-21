Stroomstoring in Oud Gastel treft minder dan 100 adressen

In Oud Gastel is sinds vanochtend een stroomstoring aan de gang. Minder dan 100 adressen hebben hier last van. De storing begon rond kwart over zeven en de netbeheerder verwacht dat deze vanavond rond kwart over tien is opgelost.

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De stroomstoring in Oud Gastel, een kern binnen de gemeente Halderberge, hangt samen met een eerdere storing of werkzaamheden. Het probleem treft postcodegebied 4751 en heeft gevolgen voor minder dan 100 adressen.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van het stroomnet, is momenteel bezig met het oplossen van de storing. De verwachting is dat de stroom rond kwart over tien vanavond weer volledig hersteld zal zijn.