Nieuwe rotonde met kunstwerk verwelkomt bezoekers in Valkenswaard

De zuidelijke rotonde aan de Maastrichterweg krijgt vanaf 26 oktober een nieuwe uitstraling. Een kunstwerk van een springend paard wordt geplaatst en vormt een herkenbare entree voor Valkenswaard. De werkzaamheden duren enkele dagen en worden twee weken later afgerond met groenaanplant. Het project is onderdeel van een bredere aanpak om Valkenswaard aantrekkelijker te maken.

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Vanaf 26 oktober verandert de zuidelijke rotonde aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Een kunstwerk in de vorm van een springend paard wordt geplaatst en geeft de rotonde een opvallend uiterlijk. Het ontwerp moet de recreatieve en natuurlijke karakteristieken van de gemeente symboliseren.

De werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag. Ongeveer twee weken na het plaatsen van het kunstwerk wordt de rotonde verder ingericht met beplanting. Dit moet zorgen voor een groene en gastvrije entree die aansluit bij de vele wandel- en fietsroutes in de omgeving.

Onderdeel van programma Dommelland

De aanpak van de rotondes maakt deel uit van het programma Dommelland. Dit initiatief brengt de gemeente, ondernemers en andere betrokkenen samen om het woon- en leefklimaat in Valkenswaard te verbeteren. De nieuwe entrees dragen bij aan een omgeving waar inwoners en bezoekers graag verblijven, ontmoeten en recreëren.