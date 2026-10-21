Sloopbedrijf opnieuw slachtoffer van diefstal: tienduizenden euro's schade

Sloop- en grondverzetbedrijf Gubbels Bedrijven uit Helvoirt is dit weekend voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van diefstal. Van de bouwplaats van een project in de regio Roosendaal werden een aggregaat en brandstof gestolen, eerder verdween onder meer een shovel. Totale schade: enkele tienduizenden euro's. De diefstallen hebben volgens eigenaar Tijs Gubbels grote gevolgen voor zijn bedrijf.

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"Het zorgt ervoor dat projecten stilliggen. Ik ben er veel tijd aan kwijt en het brengt veel onzekerheid met zich mee. Het is schade die je niet direct terugziet”, legt Gubbels woensdagochtend uit. Het terrein in de regio Roosendaal was goed afgesloten. Ook stond het aggregaat dat de dieven meenamen ingesloten tussen grote machines. Toch wisten ze machines te vernielen om bij de brandstof te komen en het aggregaat mee te nemen. Het is de tweede diefstal bij het bedrijf in korte tijd. In de nacht van 14 op 15 oktober werden vanaf een terrein in Oosterhout een shovel en een zware tilplaat gestolen. Die kostten samen 50.000 euro. Bij die bouwplaats was camerabeveiliging aanwezig. "Ook dat bleek geen afschrikwekkende werking te hebben", schrijft het bedrijf op sociale media.

De dieven wisten een camera uit te schakelen. Op een andere camera was even later te zien hoe ze met de gestolen machine voorop wegreden, samen met een aanhanger van een ander bedrijf. Via track-and-trace kon eigenaar Tijs Gubbels zien dat de machine in het Belgische Hoogstraten belandde. Daar verdween het signaal. Gubbels deed aangifte. Samen met de Belgische politie zocht hij in verschillende schuren, maar de gestolen machines werden niet gevonden. "Ik heb hetzelfde verhaal van een concullega gehoord. Hun gestolen machine dook op in Turnhout." Ook hun tracker werd uitgeschakeld.

"Een aggregaat is duizend kilo. Die kun je niet zomaar meenemen."

Volgens Gubbels heeft het er alle schijn van dat een georganiseerde groep het op bouwplaatsen heeft gemunt. De afgelopen maanden hoorde hij dat collega-bedrijven uit de regio ook met diefstallen te maken kregen. Door de manier waarop de dieven te werk gaan, vermoedt hij dat het om dezelfde groep gaat. "Wij hebben zware machines. Een aggregaat is duizend kilo. Die kun je niet zomaar meenemen." Naar aanleiding van een bericht dat hij op sociale media plaatste, kreeg Gubbels veel aanbiedingen van beveiligingsbedrijven. Die oplossingen zijn volgens hem alleen te duur om op alle werklocaties in te zetten. Daarom denkt hij na over andere maatregelen. Zo overweegt zijn bedrijf om samen met andere bedrijven de beveiliging te regelen. "Misschien kunnen we dat als collectief aanpakken", vertelt Gubbels.