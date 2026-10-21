AI-teksten tijdens Kamerdebatten: Esmah Lahlah gebruikt ze het vaakst

68 Tweede Kamerleden spraken dit jaar in debatten teksten uit die grotendeels door AI, kunstmatige intelligentie, zijn gemaakt. Voormalig Pro-Kamerlid Esmah Lahlah uit Tilburg staat bovenaan in de lijst van veelgebruikers. Ook PVV-Kamerlid Rachel van Meetelen uit Bergen op Zoom en VVD'er Wendy van Eijk uit Maarheeze staan hoog in het lijstje.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer, met behulp van een AI -scanner. Het gebruik van AI blijkt groot in de Tweede Kamer. In bijna tweederde van de debatten sprak ten minste één Kamerlid een tekst uit die uit een zogenoemde chatbot was komen rollen. Dat komt neer op bijna driehonderd bijdragen sinds 1 januari dit jaar. 4 van de 5 debatten met AI

Lahlah scoort dus hoog als het gaat om Kamerleden die AI vaak gebruiken. Ze las in vier van de vijf debatten waaraan ze meedeed AI-teksten voor. De Tilburgse was Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, de partij die nu Progressief Nederland (Pro) heet. Namens Pro is ze nu wethouder in Amsterdam. Eerder was Lahlah wethouder en raadslid in Tilburg.