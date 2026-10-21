Deze Brabantse Kamerleden gebruiken het vaakst AI-teksten in debatten
68 Tweede Kamerleden spraken dit jaar in debatten teksten uit die grotendeels door AI, kunstmatige intelligentie, zijn gemaakt. Voormalig Pro-Kamerlid Esmah Lahlah uit Tilburg staat bovenaan in de lijst van veelgebruikers. Ook PVV-Kamerlid Rachel van Meetelen uit Bergen op Zoom en VVD'er Wendy van Eijk uit Maarheeze staan hoog in het lijstje.
Dat blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer, met behulp van een AI -scanner. Het gebruik van AI blijkt groot in de Tweede Kamer. In bijna tweederde van de debatten sprak ten minste één Kamerlid een tekst uit die uit een zogenoemde chatbot was komen rollen. Dat komt neer op bijna driehonderd bijdragen sinds 1 januari dit jaar.
4 van de 5 debatten met AI
Lahlah scoort dus hoog als het gaat om Kamerleden die AI vaak gebruiken. Ze las in vier van de vijf debatten waaraan ze meedeed AI-teksten voor. De Tilburgse was Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, de partij die nu Progressief Nederland (Pro) heet. Namens Pro is ze nu wethouder in Amsterdam. Eerder was Lahlah wethouder en raadslid in Tilburg.
"Mijn spreekteksten voor debatten baseerde ik vaak op de gesprekken die ik met mensen had tijdens werkbezoeken. Die verhalen laten zich soms moeilijk vatten in enkele minuten spreektijd, dus gebruikte ik AI", reageert ze in de Groene Amsterdammer.
PVV'er Rachel van Meetelen, Fatimahzra Belhirch van D66 en VVD-Kamerlid Wendy van Eijk volgen Lahlah in de top van het lijstje.
Binnen fracties blijken verschillen in AI-gebruik groot. Waar PVV-Kamerleden Van Meetelen en Anette Raijer bijvoorbeeld vaak naar AI grijpen, ging de AI-scanner van de onderzoekers bij andere partijleden, onder wie Geert Wilders, niet af.
De BBB-fractie heeft AI-gebruik het meest omarmd: dertig procent van de spreekbeurten is met chatbots tot stand gekomen. Direct daarna volgen de Groep Markuszower, Mona Keijzer en de VVD. Alleen bij de Partij voor de Dieren, SP en Volt sloeg de AI-scanner van de onderzoekers niet aan.