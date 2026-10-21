Inwoners van Heeze en omgeving geven mening via dorpsenquête

Mijn Heeze heeft een dorpsenquête gelanceerd voor Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel. Inwoners kunnen online hun mening geven over wat goed gaat en wat beter kan in hun dorp. Er zijn 35 vragen over wonen, voorzieningen en ontmoetingsplekken. De resultaten worden gebruikt voor een journalistieke reeks over de dorpen.

Gevonden voor jou

Met de enquête wil Mijn Heeze weten wat inwoners belangrijk vinden voor hun dorp, nu en in de toekomst. De online vragenlijst bevat onderwerpen zoals betaalbare woningen, verkeersveiligheid en groen, maar ook sociale initiatieven en de betrokkenheid van inwoners bij plannen.

De vragen sluiten deels aan bij specifieke dorpen. Voor Heeze zijn er bijvoorbeeld vragen over het Dorpshuis, het Sint-Maartenshuis en de Rafaëlschool. In Leende, Leenderstrijp en Sterksel gaat het meer over ontmoetingsplekken, bestaande gebouwen en ruimte voor activiteiten.

Vrijwillig en anoniem

De dorpsenquête is vrijwillig. Deelnemers mogen vragen overslaan en hoeven geen persoonlijke gegevens in te vullen. Ook mensen die niet in een van de dorpen wonen, maar er werken, leren of vaak komen, kunnen hun mening geven.

Mijn Heeze gebruikt de antwoorden om onderwerpen te kiezen voor een journalistieke reeks over de dorpen. De resultaten worden per dorp bekeken, waarbij ook het aantal deelnemers wordt vermeld. Omdat deelname niet verplicht is, geven de uitkomsten geen volledig beeld van de mening van alle inwoners.