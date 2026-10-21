Mijn Heeze onderzoekt wensen in vier dorpen

Mijn Heeze vraagt inwoners van Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel om hun mening via een online dorpsenquête. De vragen gaan over betaalbare woningen, verkeersveiligheid en ontmoetingsplekken. De antwoorden worden gebruikt voor een journalistieke reeks over de toekomst van de dorpen.

Gevonden voor jou

Inwoners van de vier dorpen kunnen via een online enquête hun mening geven over wat er goed gaat in hun woonplaats en wat beter kan. De vragenlijst bestaat uit 35 vragen en is gericht op het huidige dorp en de toekomst. Voor deelname kies je eerst het dorp waarover je wilt antwoorden.

De onderwerpen variëren van betaalbare woningen en groenvoorzieningen tot verkeersveiligheid en plekken om elkaar te ontmoeten. Daarnaast wordt gevraagd of inwoners zich voldoende betrokken voelen bij de plannen voor hun dorp. Sommige vragen zijn specifiek afgestemd op lokale thema’s, zoals het Dorpshuis in Heeze of ontmoetingsplekken in Leende.

Inbreng voor journalistieke reeks

De antwoorden uit de enquête worden gebruikt voor de journalistieke reeks "De toekomst van onze dorpen". Mijn Heeze wil hiermee belangrijke onderwerpen belichten en vragen stellen aan verantwoordelijke partijen. De resultaten worden per dorp bekeken en bij publicatie wordt vermeld hoeveel mensen hebben meegedaan.

Deelname is vrijwillig en je kunt vragen overslaan. Er worden geen persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres gevraagd. Ook mensen die niet in het dorp wonen, maar er wel werken, leren of vaak komen, mogen meedoen.

Omdat deelnemers zelf kiezen of zij de enquête invullen, geven de uitkomsten niet automatisch een volledig beeld van de mening van alle inwoners. Het onderzoek is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de wensen en zorgen van de dorpsgemeenschap.