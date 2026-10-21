Dierenopvang van Bredase Tamara op Curaçao zwaar beschadigd door brand

Haar liefde voor dieren is enorm. Tamara Nuijten (44) uit Breda emigreerde in 2012 naar Curaçao, waar ze met haar Stichting Pippi’s Opvang zo’n 2.000 verwaarloosde dieren redde. Afgelopen maandagnacht brak brand uit op haar terrein. Wonder boven wonder overleefden alle 120 dieren de vuurzee. De schade is enorm, maar de verzorging van de dieren gaat door. “Dit zijn mijn kindjes. Ik heb ze ooit gered en de belofte gemaakt dat ze hier veilig zijn.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tamara lag pas net te slapen toen ze om twee uur ’s nachts wakker schrok van hard getoeter. Ze hoorde iemand luid ‘brand, brand’ roepen en keek naar het terrein van zo’n 8.500 vierkante meter. “Er was een enorme brand bij onze schuren. Twee brandweerwagens kwamen om het vuur te bestrijden.” Tot haar opluchting zag ze dat de paarden, ezels en koeien zelf naar de buitenruimte waren gegaan. Ook de andere dieren waren veilig.

Na de brand werd duidelijk hoe groot de schade was. “Twee schuren en een varkensverblijf zijn volledig afgebrand en onze complete hooivoorraad is verloren gegaan. Een ramp, want we hebben dagelijks ontzettend veel hooi nodig voor onze paarden, ezels en runderen. Daarnaast liggen overal verbrande bouwmaterialen, spijkers, schroeven en andere gevaarlijke resten.”

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Tamara zette direct alles op alles om de eerste problemen aan te pakken. Ze nam contact op met de verzekeraar en ging samen met vrijwilligers aan de slag om de rommel op te ruimen. Ondertussen moest ook de verzorging van de paarden, ezels, katten, koeien, zwijnen, kippen, landschildpadden en 29 honden doorgaan. “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar ik kan niet bij de pakken neerzitten. De dieren hebben mij nodig en dus ga ik door, recht vooruit.” De oorzaak van de brand en de hoogte van de financiële schade zijn nog onbekend, maar de kosten lopen hoog op. Nuijten is blij met de donaties die ze de afgelopen uren heeft ontvangen en hoopt op meer steun. “Mijn grootste prioriteit is nu om de schade op te ruimen, de hooivoorraad aan te vullen en een nieuwe, brandveiligere opslag te realiseren. Financieel is dat een enorme uitdaging. Zonder onze donateurs en baasjes op afstand zou ik dit werk niet kunnen blijven doen.”

"Het is hun thuis voor de rest van hun leven."