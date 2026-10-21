Gratis toeslagen-check met camper in Cranendonck

Vanaf 4 november rijdt een opvallende roze camper door Cranendonck. Met deze gratis en vrijblijvende potjes-check kun je ontdekken op welke toeslagen en regelingen je recht hebt. De camper staat op verschillende locaties in Budel-Schoot en Maarheeze.

Gevonden voor jou

Veel mensen weten niet precies op welke toeslagen of regelingen ze recht hebben. Hierdoor lopen zij soms geld mis. Met de potjes-check kun je daar meer inzicht in krijgen en bepaal je zelf of je iets met de uitkomst doet.

De roze camper van de actie ‘Laat geen geld liggen’ zal vanaf 4 november op verschillende plekken in Cranendonck staan. Je kunt zonder afspraak binnenlopen en samen met een medewerker bekijken welke regelingen bij jouw situatie passen.

Locaties in Budel-Schoot en Maarheeze

Op 11 november staat de camper bij gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot en op de parkeerplaats van de Molenstraat in Maarheeze. Een afspraak maken is niet nodig.

Wie niet langs kan komen, heeft de mogelijkheid om de potjes-check online te doen via de website Geldfit. Voor extra hulp kun je terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek van Budel en Maarheeze.

Met deze actie hoopt Cranendonck inwoners te helpen om geen geld mis te lopen en hun financiële situatie te verbeteren.