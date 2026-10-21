Vergunning verleend voor stellingen aan Zalmweg in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van stellingen aan de Zalmweg in Raamsdonksveer. Het besluit is op 15 oktober genomen en gaat over een bouwactiviteit.

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Het gaat om een locatie aan de Zalmweg 31 in Raamsdonksveer. De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn op verzoek in te zien bij de gemeente.