Wernhout: Plannen voor nieuwe bedrijfshal en woningen vastgesteld

De gemeenteraad van Zundert heeft een omgevingsplanwijziging vastgesteld voor Grote Heistraat 26 en 26a in Wernhout. De bestaande gebouwen worden gesloopt en vervangen door een nieuwe bedrijfshal met ruimte voor twee bedrijven en maximaal twee bedrijfswoningen.

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Het plan maakt een timmer- en aannemersbedrijf en een houtzagerij en -drogerij mogelijk op de locatie. Omdat de ontwikkeling niet binnen het huidige omgevingsplan past, is een wijziging nodig. Tijdens de voorbereiding zijn omwonenden en bestuurlijke partners betrokken via een omgevingsdialoog.

De stukken liggen vanaf donderdag 22 oktober tot en met woensdag 2 december 2026 ter inzage op het raadhuis in Zundert. Voor inzage is een afspraak nodig. Het plan is ook online beschikbaar op een overheidsplatform.