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Warmtepomp met verdampers toegestaan in Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor een warmtepomp met 24 verdampers aan de Willemspolderweg 3 in Dinteloord. Het besluit is op 19 oktober naar de aanvrager verzonden.

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De warmtepomp wordt geplaatst op het perceel aan de Willemspolderweg. Verdampers zijn onderdelen van de warmtepomp die warmte uit de omgeving opnemen. De gemeente heeft het besluit geregistreerd en verzonden naar de aanvrager. Het project zal volgens de regels worden uitgevoerd.

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