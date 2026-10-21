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Nieuwe bijdragen ziektekostenverzekering Reusel-De Mierden in 2027
De gemeente Reusel-De Mierden heeft de bijdragen voor collectieve ziektekostenverzekeringen in 2027 vastgesteld. De maximale bedragen variëren van 25 tot 40 euro per maand, afhankelijk van de gekozen verzekering.
Vanaf 1 januari 2027 gelden nieuwe maximale bijdragen voor verschillende collectieve ziektekostenverzekeringen in de gemeente Reusel-De Mierden. Voor verzekeringen zoals CZ Start en VGZ Compact is een bijdrage van 25 euro vastgesteld, terwijl verzekeringen met uitgebreidere dekking, zoals VGZ Compleet met nul euro eigen risico, een bijdrage van 40 euro ontvangen. Deze regeling valt onder de Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2026.
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