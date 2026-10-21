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Winterfeesten komen naar Kerkplein in Reusel
Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de Winterfeesten op het Kerkplein. Het evenement vindt plaats van 10 december 2026 tot en met 3 januari 2027.
De Winterfeesten beloven een gezellige sfeer te brengen naar het Kerkplein in Reusel. Bezoekers kunnen zich van 10 december tot en met 3 januari onderdompelen in winterse activiteiten en festiviteiten. De gemeente heeft hiervoor op 19 oktober 2026 officieel een vergunning verleend.
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