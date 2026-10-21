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Nieuwe woning met bijgebouw aan Pastoor van Vroonhovenstraat in Schijndel

In Schijndel is toestemming gegeven voor de bouw van een woning met een vrijstaand bijgebouw aan de Pastoor van Vroonhovenstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft op 19 oktober een vergunning verleend voor een nieuwbouwproject aan de Pastoor van Vroonhovenstraat 11. Het gaat om de bouw van een woning met een apart bijgebouw op het adres in Schijndel.

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