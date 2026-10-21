Openbare vergadering over ruimtelijke kwaliteit in Etten-Leur

Op 27 oktober vindt een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit in Etten-Leur.

Gevonden voor jou

Belangstellenden mogen bij de vergadering aanwezig zijn als toehoorders. Vanaf 26 oktober om twaalf uur 's middags is de agenda beschikbaar via de gemeentelijke website. Daar is ook meer informatie te vinden over de locatie, het tijdstip en het spreekrecht tijdens de bijeenkomst.