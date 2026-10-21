Gemeenteraad Etten-Leur bespreekt woonwagenstandplaatsen en jeugdhulp

De gemeenteraad van Etten-Leur vergadert maandag 26 oktober om 19.30 uur over onder andere woonwagenstandplaatsen en jeugdhulp. De vergadering vindt plaats in het stadskantoor aan het Raadhuisplein 4.

Gevonden voor jou

Tijdens de bijeenkomst bespreekt de raad het plan van aanpak voor de participatie en communicatie rondom de aanleg van woonwagenstandplaatsen in Haansberg. Ook komt een bindend advies over een zorginstelling voor ambulante jeugdzorg aan de Hanekinderstraat 9 aan bod. Verder staan onder meer de oprichting van een nieuwe stichting door de Veiligheidsregio en een wijziging in de klachtenverordening op de agenda.