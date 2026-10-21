Verkeersmaatregelen Van Oers Marathon Brabant op 25 oktober

Op woensdag 25 oktober zijn diverse wegen in Etten-Leur afgesloten vanwege de Van Oers Marathon Brabant. De maatregelen gelden tussen zes uur 's ochtends en half negen 's avonds. Alleen voetgangers, deelnemers en hulpdiensten mogen de afgesloten routes gebruiken.

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De afsluitingen en verkeersmaatregelen zijn van kracht op verschillende wegen en fietspaden in Etten-Leur. Het gaat onder meer om delen van de Markt, Oude Bredaseweg en Zundertseweg. Ook geldt een parkeerverbod op het parcours en worden enkele paaltjes tijdelijk verwijderd.

De routes van de hele marathon, halve marathon, kortere afstanden en familieloop zijn duidelijk aangegeven met borden. Hiermee wordt de veiligheid van deelnemers en bezoekers gewaarborgd.