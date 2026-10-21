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Twee populieren mogen worden gerooid in Geldrop
In Geldrop is toestemming gegeven voor het kappen van twee populieren bij Akert 75. Het besluit is op 19 oktober 2026 verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.
Het rooien van bomen kan nodig zijn vanwege veiligheid, onderhoud of andere redenen. De populieren staan bij Akert 75 in Geldrop. Om dergelijke werkzaamheden uit te voeren, is een omgevingsvergunning vereist.
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