Navigatie overslaan
Ontdek

Twee populieren mogen worden gerooid in Geldrop

In Geldrop is toestemming gegeven voor het kappen van twee populieren bij Akert 75. Het besluit is op 19 oktober 2026 verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Gevonden voor jou

Het rooien van bomen kan nodig zijn vanwege veiligheid, onderhoud of andere redenen. De populieren staan bij Akert 75 in Geldrop. Om dergelijke werkzaamheden uit te voeren, is een omgevingsvergunning vereist.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.