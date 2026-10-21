Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor multifunctionele horecaruimte in Nuenen

In Nuenen is een vergunning verleend voor een multifunctionele horecaruimte aan de Lieshoutseweg 6. Ook komt er een nieuwe uitweg bij de locatie.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft toestemming gegeven voor de bouw van een multifunctionele horecaruimte. Dit soort ruimtes kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals een café, restaurant of evenementenlocatie. De vergunning omvat ook het aanleggen van een uitweg, wat betekent dat er een nieuwe toegangsweg komt naar het terrein.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.