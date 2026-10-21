Vergunning verleend voor multifunctionele horecaruimte in Nuenen

In Nuenen is een vergunning verleend voor een multifunctionele horecaruimte aan de Lieshoutseweg 6. Ook komt er een nieuwe uitweg bij de locatie.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft toestemming gegeven voor de bouw van een multifunctionele horecaruimte. Dit soort ruimtes kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals een café, restaurant of evenementenlocatie. De vergunning omvat ook het aanleggen van een uitweg, wat betekent dat er een nieuwe toegangsweg komt naar het terrein.