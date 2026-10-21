Luchtbehandelingskast geplaatst in Nuenen met vergunning

In Nuenen is een luchtbehandelingskast geplaatst aan het Theo van Goghhof 89. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

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De vergunning is verleend door het College van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het besluit is op 19 oktober 2026 bekendgemaakt en treedt de volgende dag in werking. Een luchtbehandelingskast zorgt voor het ventileren en reguleren van lucht in een gebouw.