Subsidie voor woningisolatie in Nuenen vanaf november

Woningbezitters in de gemeente Nuenen kunnen vanaf 1 november subsidie aanvragen voor het isoleren van slecht geïsoleerde huizen. De regeling richt zich op energiebesparing en helpt ook inwoners met lage inkomens.

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De gemeente Nuenen heeft ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling, die loopt tot eind 2028 of totdat het geld op is. Eigenaar-bewoners kunnen hiermee onder meer spouwmuur-, vloer- en dakisolatie laten uitvoeren. Ook zelf uitgevoerde isolatiewerkzaamheden komen in aanmerking voor financiële steun. Voor inwoners met een laag inkomen geldt een hogere subsidie. Het doel is om bij te dragen aan een aardgasvrije gemeente in 2050.