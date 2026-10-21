Container mag tijdelijk staan aan de Torenstraat in Vught

In Vught is toestemming gegeven om een container te plaatsen aan de Torenstraat 8. Dit mag van 16 november 2026 tot en met 10 januari 2027.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft de ontheffing voor het plaatsen van de container op 19 oktober 2026 verzonden. De container komt tijdelijk op de openbare weg te staan en zal na 10 januari 2027 weer worden verwijderd.