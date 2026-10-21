Navigatie overslaan
Ontdek

Container mag tijdelijk staan aan de Torenstraat in Vught

In Vught is toestemming gegeven om een container te plaatsen aan de Torenstraat 8. Dit mag van 16 november 2026 tot en met 10 januari 2027.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft de ontheffing voor het plaatsen van de container op 19 oktober 2026 verzonden. De container komt tijdelijk op de openbare weg te staan en zal na 10 januari 2027 weer worden verwijderd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.