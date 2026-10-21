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Drie dode berken mogen worden gekapt in Helvoirt

In Helvoirt is toestemming gegeven om drie dode berken aan de Guldenberg 5 te kappen. De vergunning is op 15 oktober 2026 verleend.

Gevonden voor jou

Bij het kappen van de bomen is ook een herplantplicht opgelegd. Dit betekent dat de verwijderde bomen moeten worden vervangen door nieuwe aanplant. De maatregel is bedoeld om de balans in de natuur te herstellen.

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