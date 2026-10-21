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Boom bij Maarten Trompstraat in Vught mag worden gekapt
In Vught is een vergunning verleend voor het kappen van een boom bij de Maarten Trompstraat 53. De boom wordt vervangen door een nieuwe aanplant.
De vergunning is op 8 oktober 2026 verzonden. Het kappen van bomen vereist toestemming omdat dit invloed heeft op de omgeving en het groenbeheer. Bij het kappen is herplant verplicht, zodat het verlies van groen gecompenseerd wordt.
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