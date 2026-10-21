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Twee bomen mogen worden gekapt aan de Boslaan in Vught
In Vught is een vergunning verleend voor het kappen van twee bomen aan de Boslaan. De bomen moeten worden vervangen door twee nieuwe exemplaren.
De gemeente Vught heeft de vergunning op 14 oktober verstuurd. Op het adres Boslaan 37 mogen de bomen worden verwijderd, onder de voorwaarde dat er twee nieuwe bomen worden geplant. Dit wordt een herplantplicht genoemd en zorgt ervoor dat het groen in de omgeving behouden blijft.
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