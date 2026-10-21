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Halloween zorgt voor wegafsluitingen in Oisterwijk
Op 30 en 31 oktober zijn meerdere straten in Oisterwijk afgesloten vanwege Halloween. Het gaat om de Dorpsstraat en De Lind Noord, die alleen toegankelijk zijn voor voetgangers.
Ook het doorgaande verkeer wordt gestremd op de Balbian Versterlaan, Stationsstraat en Kerkstraat. De afsluitingen gelden van 30 oktober om tien uur ’s ochtends tot 31 oktober om tien uur ’s ochtends.
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