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Vier evenementen op 7, 13 en 14 november in Haaren krijgen vergunning

De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor vier evenementen in Haaren. Ze vinden plaats op 7, 13 en 14 november 2026, georganiseerd door Rebirth Events B.V. bij Kreitweg 1.

Gevonden voor jou

Het gaat om de evenementen 15 years of Gunz For Hire, Lekkerfaces presents The Hyper Academy, Volle Bak en REBELLiON. De locatie bestaat uit meerdere tenten in Haaren, waar bezoekers de festiviteiten kunnen bijwonen.

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