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Verkeersmaatregelen tijdens evenementen in Haaren in november
In Haaren worden op 7, 13 en 14 november wegen afgesloten vanwege de evenementen Gunz For Hire en Rebellion. Het gaat om tijdelijke maatregelen, zoals afsluitingen en parkeerverboden.
De afsluitingen gelden onder andere voor de Berktweg, Kreitweg, Hollenhoekweg en de Holstraat. Ook zijn er delen van de Heusdensebaan waar éénrichtingsverkeer wordt ingesteld. De maatregelen zijn bedoeld om de verkeersstroom tijdens de evenementen in goede banen te leiden.
Daarnaast geldt er op diverse wegen een parkeerverbod, waaronder op de Monseigneur Sweensstraat en de Frans Kuijpersstraat. De tijden van de maatregelen verschillen per dag en zijn afgestemd op de drukte rondom de evenementen.
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