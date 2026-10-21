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Wielies Broodjeszaak in Zeeland krijgt horecavergunning
Wielies Broodjeszaak in Zeeland heeft een horecavergunning gekregen. De vergunning is verleend door de burgemeester van Maashorst en geldt voor het pand aan de Kerkstraat 117.
De vergunning is op 15 oktober 2026 toegekend. Hiermee mag het horecabedrijf officieel zijn activiteiten voortzetten op de genoemde locatie in Zeeland.
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