Navigatie overslaan
Ontdek

Wielies Broodjeszaak in Zeeland krijgt horecavergunning

Wielies Broodjeszaak in Zeeland heeft een horecavergunning gekregen. De vergunning is verleend door de burgemeester van Maashorst en geldt voor het pand aan de Kerkstraat 117.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 15 oktober 2026 toegekend. Hiermee mag het horecabedrijf officieel zijn activiteiten voortzetten op de genoemde locatie in Zeeland.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.