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Ontheffing voor voorwerp op of aan de weg in Rijen
In Rijen is een ontheffing verleend voor een voorwerp op of aan de weg. Het gaat om een locatie aan Beebroek 34 waar deze op 10 november geplaatst mag worden.
De ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het besluit hierover is op 19 oktober verzonden. Het gaat om toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een voorwerp op of aan de weg, wat normaal gesproken verboden is.
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