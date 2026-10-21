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Ontheffing verleend voor voorwerp op of aan de weg in Rijen

Op 27 oktober mag een voorwerp op of aan de weg geplaatst worden in de van Hogendorpstraat in Rijen. De gemeente heeft hiervoor een ontheffing verleend.

Gevonden voor jou

De ontheffing geldt specifiek voor de locatie van Hogendorpstraat 26 in Rijen. Het besluit hierover is op 19 oktober verzonden. Voorwerpen op of aan de weg kunnen tijdelijk hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor verkeer of voetgangers.

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