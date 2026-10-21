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Heusden verleent vergunning voor kappen boom in Drunen
De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het kappen van een grove den aan de Bachstraat in Drunen. De boom staat tegenover huisnummer 8 en de vergunning is op 9 oktober 2026 verstuurd.
De vergunning gaat vier weken na verzending in. Dit betekent dat er tot die tijd nog geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. De boom, een Pinus sylvestris (grove den), wordt verwijderd vanwege de verleende toestemming.
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